Eski sevgili dehşeti intihara sürükledi: Darbetti, banyoya kilitledi, iki gün aç, susuz bıraktı!Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bakan Elvan'dan kapatılan işyerleri hakkında açıklama: Mükelleflerin vergilerini erteledikÜnlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 25 Ocak 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıMüge Anlı canlı yayını bugün 25 Ocak Pazartesi | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEStar TV Yayın Akışı |Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?Tuzlaspor, evinde Akhisarspor'a 3-0 mağlupElektrik kesintisi 25 Ocak Pazartesi 2021 AYEDAŞYılport Samsunspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Fatih Karagümrük ile 24.01.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?

Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK
Yukatel Denizlispor Fatih Karagümrük
1 2

Yukatel Denizlispor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 16:00

Yukatel Denizlispor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Erkan Özdamar(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Sarper Barış Saka(var), Yakup Özhan(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 17. Ahmad Yasın, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 76. Özer Özdemir, 20. Recep Niyaz, 5. Kubilay Aktaş, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

19. Cenk Gönen, 1. Hüseyin Altıntaş, 23. Sakıb Aytaç, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 65. Mert Sarıkuş, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 21. Zakarya Bergdıch, 88. Alihan Kalkan, 3. Muhammet Özkal

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud,88.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hugo Rodallega Martınez 60.dk, Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 90+1.dk, Sarı Kart Angelo Nicolas Sagal Tapıa 47.dk

Oyundan Çıkanlar

Recep Niyaz 83.dk, Tıago Jorge Olıveıra Lopes 69.dk, Hadı Sacko 69.dk

Oyuna Girenler

Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 83.dk, Zakarya Bergdıch 69.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 69.dk

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 11. Mevlüt Erdinç, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Fabıo Borını,44.dk (f), Alassane Ndao,78.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Gaston Matıas Campı 17.dk, Sarı Kart Fabıo Borını 35.dk, Sarı Kart Lucas Nahuel Castro 24.dk

Oyundan Çıkanlar

Mevlüt Erdinç 72.dk, Alassane Ndao 85.dk, Emılıano Vıvıano 30.dk, Fabıo Borını 85.dk, Lucas Nahuel Castro 72.dk

Oyuna Girenler

Jakup Jimmy Durmaz 72.dk, Emre Çolak 85.dk, Aykut Özer 30.dk, Vato Arveladze 85.dk, Artur Adam Sobıech 72.dk

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş20142447234424
2Galatasaray20123541173924
3Fenerbahçe19123439233916
4Gaziantep FK2098334243510
5Trabzonspor209652523332
6Hatayspor209562925324
7Alanyaspor1994630173113
8Fatih Karagümrük208663329304
9Yeni Malatyaspor207672726271
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Çaykur Rizespor20677273525-8
13Sivasspor19595212324-2
14Başakşehir FK20668263224-6
15Konyaspor206592727230
16Kasımpaşa19649213022-9
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü195311223018-8
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları

23.01.2021Gençlerbirliği1-2Trabzonspor
23.01.2021Başakşehir FK1-1Çaykur Rizespor
24.01.2021Denizlispor1-2Fatih Karagümrük
24.01.2021Gaziantep FK1-1Hatayspor
24.01.2021Yeni Malatyaspor0-1Galatasaray
24.01.2021Konyaspor0-0Antalyaspor
24.01.2021Beşiktaş2-1Göztepe
25.01.2021AlanyasporMKE Ankaragücü
25.01.2021KasımpaşaSivasspor
25.01.2021FenerbahçeKayserispor
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT