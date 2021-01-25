Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 21. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Fatih Karagümrük ile 24.01.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu? Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük maç sonucu: Yukatel Denizlispor Fatih Karagümrük 1 2 Yukatel Denizlispor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 16:00

Yukatel Denizlispor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Erkan Özdamar(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Sarper Barış Saka(var), Yakup Özhan(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 17. Ahmad Yasın, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 76. Özer Özdemir, 20. Recep Niyaz, 5. Kubilay Aktaş, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

19. Cenk Gönen, 1. Hüseyin Altıntaş, 23. Sakıb Aytaç, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 65. Mert Sarıkuş, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 21. Zakarya Bergdıch, 88. Alihan Kalkan, 3. Muhammet Özkal

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud,88.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hugo Rodallega Martınez 60.dk, Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 90+1.dk, Sarı Kart Angelo Nicolas Sagal Tapıa 47.dk

Oyundan Çıkanlar

Recep Niyaz 83.dk, Tıago Jorge Olıveıra Lopes 69.dk, Hadı Sacko 69.dk

Oyuna Girenler

Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 83.dk, Zakarya Bergdıch 69.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 69.dk

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 11. Mevlüt Erdinç, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Fabıo Borını,44.dk (f), Alassane Ndao,78.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Gaston Matıas Campı 17.dk, Sarı Kart Fabıo Borını 35.dk, Sarı Kart Lucas Nahuel Castro 24.dk

Oyundan Çıkanlar

Mevlüt Erdinç 72.dk, Alassane Ndao 85.dk, Emılıano Vıvıano 30.dk, Fabıo Borını 85.dk, Lucas Nahuel Castro 72.dk

Oyuna Girenler

Jakup Jimmy Durmaz 72.dk, Emre Çolak 85.dk, Aykut Özer 30.dk, Vato Arveladze 85.dk, Artur Adam Sobıech 72.dk

Süper Lig 21. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 2 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 39 24 3 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 39 16 4 Gaziantep FK 20 9 8 3 34 24 35 10 5 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 6 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 32 4 7 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 31 13 8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 30 4 9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 27 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 13 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 24 -2 14 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 24 -6 15 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 22 -9 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 18 -8 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları