Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 21. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 21. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Fatih Karagümrük ile 24.01.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?
Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Fatih Karagümrük
|1
|2
Yukatel Denizlispor Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın
Yukatel Denizlispor, Fatih Karagümrük maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.01.2021 16:00
Yukatel Denizlispor Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri
Erkan Özdamar(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Sarper Barış Saka(var), Yakup Özhan(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 17. Ahmad Yasın, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 76. Özer Özdemir, 20. Recep Niyaz, 5. Kubilay Aktaş, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
19. Cenk Gönen, 1. Hüseyin Altıntaş, 23. Sakıb Aytaç, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 65. Mert Sarıkuş, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 21. Zakarya Bergdıch, 88. Alihan Kalkan, 3. Muhammet Özkal
Teknik Sorumlu
Yalçın Koşukavak
Goller
Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud,88.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hugo Rodallega Martınez 60.dk, Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 90+1.dk, Sarı Kart Angelo Nicolas Sagal Tapıa 47.dk
Oyundan Çıkanlar
Recep Niyaz 83.dk, Tıago Jorge Olıveıra Lopes 69.dk, Hadı Sacko 69.dk
Oyuna Girenler
Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 83.dk, Zakarya Bergdıch 69.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 69.dk
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 11. Mevlüt Erdinç, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 91. Andrea Bertolaccı
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 21. Murat Sarıgül, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
Fabıo Borını,44.dk (f), Alassane Ndao,78.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Gaston Matıas Campı 17.dk, Sarı Kart Fabıo Borını 35.dk, Sarı Kart Lucas Nahuel Castro 24.dk
Oyundan Çıkanlar
Mevlüt Erdinç 72.dk, Alassane Ndao 85.dk, Emılıano Vıvıano 30.dk, Fabıo Borını 85.dk, Lucas Nahuel Castro 72.dk
Oyuna Girenler
Jakup Jimmy Durmaz 72.dk, Emre Çolak 85.dk, Aykut Özer 30.dk, Vato Arveladze 85.dk, Artur Adam Sobıech 72.dk
Süper Lig 21. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|2
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|39
|24
|3
|Fenerbahçe
|19
|12
|3
|4
|39
|23
|39
|16
|4
|Gaziantep FK
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|35
|10
|5
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|6
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|32
|4
|7
|Alanyaspor
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|31
|13
|8
|Fatih Karagümrük
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|30
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|27
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|13
|Sivasspor
|19
|5
|9
|5
|21
|23
|24
|-2
|14
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|24
|-6
|15
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|16
|Kasımpaşa
|19
|6
|4
|9
|21
|30
|22
|-9
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|19
|5
|3
|11
|22
|30
|18
|-8
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 21. hafta Fikstür sonuçları
|23.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-2
|Trabzonspor
|23.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Çaykur Rizespor
|24.01.2021
|Denizlispor
|1-2
|Fatih Karagümrük
|24.01.2021
|Gaziantep FK
|1-1
|Hatayspor
|24.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-1
|Galatasaray
|24.01.2021
|Konyaspor
|0-0
|Antalyaspor
|24.01.2021
|Beşiktaş
|2-1
|Göztepe
|25.01.2021
|Alanyaspor
|MKE Ankaragücü
|25.01.2021
|Kasımpaşa
|Sivasspor
|25.01.2021
|Fenerbahçe
|Kayserispor