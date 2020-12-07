Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Fenerbahçe ile 06.12.2020 19:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maç sonucu: Yukatel Denizlispor Fenerbahçe 0 2 Yukatel Denizlispor Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.12.2020 19:00

Yukatel Denizlispor Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Serkan Ok(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 10. Ismail Aissati, 15. Oğuz Yılmaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 76. Özer Özdemir

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 4. Neven Subotıc, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 65. Mert Sarıkuş, 91. Fabıano Leısmann, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Hugo Rodallega Martınez 86.dk, Sarı Kart Zakarya Bergdıch 22.dk, Sarı Kart Marvın Dırk Bakalorz 32.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğuz Yılmaz 46.dk, Hugo Rodallega Martınez 90+1.dk, Hadı Sacko 87.dk, Radoslaw Pawel Murawskı 77.dk, Marvın Dırk Bakalorz 46.dk

Oyuna Girenler

Neven Subotıc 46.dk, Fabıano Leısmann 90+1.dk, Recep Niyaz 87.dk, Federıco Nıcolas Varela Escudero 77.dk, Murıs Mesanovıc 46.dk

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 14. Dımıtrıos Pelkas, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

48. Ahmet Oytun Özdoğan, 6. Tolga Ciğerci, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 30. Ömer Faruk Beyaz, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 37. Fılıp Novak, 52. Uğur Kaan Yıldız, 57. Eyüp Akcan

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

Papıss Demba Cısse,9.dk (f), Gökhan Gönül,40.dk (h)

Kartlar

Çift Sarı Kart Serdar Aziz 55.dk, Sarı Kart Caner Erkin 86.dk, Sarı Kart Ozan Tufan 55.dk

Oyundan Çıkanlar

Jose Ernesto Sosa 75.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 81.dk, Papıss Demba Cısse 75.dk, Dımıtrıos Pelkas 57.dk

Oyuna Girenler

Tolga Ciğerci 75.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 81.dk, Thıam Mame Baba 75.dk, Sadık Çiftpınar 57.dk

Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 10 7 2 1 20 5 23 15 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 23 9 4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 19 3 5 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 17 7 6 Göztepe 10 3 6 1 16 10 15 6 7 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 15 5 8 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 9 Başakşehir FK 11 4 3 4 17 16 15 1 10 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 15 0 11 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 13 -2 12 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 13 -4 13 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 12 -3 14 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 15 Hatayspor 8 3 3 2 7 12 12 -5 16 Sivasspor 9 2 3 4 8 11 9 -3 17 BB Erzurumspor 10 2 3 5 11 17 9 -6 18 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 9 -6 19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 8 -9 20 Denizlispor 10 1 3 6 8 18 6 -10 21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 2 -9

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları