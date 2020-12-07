Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 11. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Fenerbahçe ile 06.12.2020 19:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Fenerbahçe
|0
|2
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Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.12.2020 19:00
Yukatel Denizlispor Fenerbahçe Maçının Hakemleri
Ali Palabıyık(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Serkan Ok(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 10. Ismail Aissati, 15. Oğuz Yılmaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 76. Özer Özdemir
Yedekler
1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 4. Neven Subotıc, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 65. Mert Sarıkuş, 91. Fabıano Leısmann, 94. Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Hugo Rodallega Martınez 86.dk, Sarı Kart Zakarya Bergdıch 22.dk, Sarı Kart Marvın Dırk Bakalorz 32.dk
Oyundan Çıkanlar
Oğuz Yılmaz 46.dk, Hugo Rodallega Martınez 90+1.dk, Hadı Sacko 87.dk, Radoslaw Pawel Murawskı 77.dk, Marvın Dırk Bakalorz 46.dk
Oyuna Girenler
Neven Subotıc 46.dk, Fabıano Leısmann 90+1.dk, Recep Niyaz 87.dk, Federıco Nıcolas Varela Escudero 77.dk, Murıs Mesanovıc 46.dk
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 14. Dımıtrıos Pelkas, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin
Yedekler
48. Ahmet Oytun Özdoğan, 6. Tolga Ciğerci, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 18. Sadık Çiftpınar, 27. Thıam Mame Baba, 30. Ömer Faruk Beyaz, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 37. Fılıp Novak, 52. Uğur Kaan Yıldız, 57. Eyüp Akcan
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
Papıss Demba Cısse,9.dk (f), Gökhan Gönül,40.dk (h)
Kartlar
Çift Sarı Kart Serdar Aziz 55.dk, Sarı Kart Caner Erkin 86.dk, Sarı Kart Ozan Tufan 55.dk
Oyundan Çıkanlar
Jose Ernesto Sosa 75.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 81.dk, Papıss Demba Cısse 75.dk, Dımıtrıos Pelkas 57.dk
Oyuna Girenler
Tolga Ciğerci 75.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 81.dk, Thıam Mame Baba 75.dk, Sadık Çiftpınar 57.dk
Süper Lig 11. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|10
|7
|2
|1
|20
|5
|23
|15
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|23
|9
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Fatih Karagümrük
|11
|4
|5
|2
|19
|12
|17
|7
|6
|Göztepe
|10
|3
|6
|1
|16
|10
|15
|6
|7
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|15
|5
|8
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|9
|Başakşehir FK
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|15
|1
|10
|Kasımpaşa
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|15
|0
|11
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|13
|-2
|12
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|13
|-4
|13
|Çaykur Rizespor
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|12
|-3
|14
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|15
|Hatayspor
|8
|3
|3
|2
|7
|12
|12
|-5
|16
|Sivasspor
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|17
|BB Erzurumspor
|10
|2
|3
|5
|11
|17
|9
|-6
|18
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|9
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|8
|-9
|20
|Denizlispor
|10
|1
|3
|6
|8
|18
|6
|-10
|21
|MKE Ankaragücü
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|2
|-9
Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları
|04.12.2020
|Beşiktaş
|3-0
|Kasımpaşa
|05.12.2020
|Galatasaray
|3-0
|Hatayspor
|05.12.2020
|Göztepe
|1-1
|Kayserispor
|05.12.2020
|Konyaspor
|2-0
|BB Erzurumspor
|05.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Başakşehir FK
|05.12.2020
|Gençlerbirliği
|2-1
|Alanyaspor
|06.12.2020
|Denizlispor
|0-2
|Fenerbahçe
|06.12.2020
|Antalyaspor
|1-0
|MKE Ankaragücü
|06.12.2020
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Çaykur Rizespor
|07.12.2020
|Trabzonspor
|Sivasspor