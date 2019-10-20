Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 8'inci haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım 148 gün sonra 11'de sahaya çıktı. En son geçen sezonun 34'üncü haftasında Ülker Stadı'nda 3-1 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında seremoniye çıkan deneyimli futbolcu yaşadığı ağır sakatlığı atlattı. Fenerbahçe'nin Almanya'da katıldığı Audi Cup'ta Bayern Münih'le oynadığı müsabakada ayak tabanından sakatlanan Hasan Ali, 6'ncı haftadaki Galatasaray derbisinde sadece son 1 dakika şans bulabilmişti. Fenerbahçeli taraftarlar maçtan önce Hasan Ali'ye büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

SERDAR AZİZ 11'DE

Fenerbahçe'de sezon başı kampında sakatlanan Serdar Aziz de tıpkı Hasan Ali Kaldırım gibi 148 gün sonra 11'de döndü. Serdar defansın göbeğinde Zanka ile görev yaptı. Garry Rodrigues de tedavisini tamamlayıp 2 maç sonra takıma dahil oldu.

İlk haftada oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanıp aylarca formasından uzak kalan Victor Moses'ın da hasreti sona erdi. Milli arada tamamen iyileşen Nijeryalı kanat oyuncusu Denizli'deki kafilede yer alırken maça yedek kulübesinde başladı.

KAPTAN EMRE SAHADA

Milli takımda kaburgalarından sakatlanan Emre Belözoğlu tedavisini tamamlayıp Denizli Atatürk Stadı'nda takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayan Nabil Dirar ve Max Kruse de bu karşılaşmada görev alamadı.

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Ersun Yanal, önceki hafta 1-0 kaybedilen Antalyaspor maçından 3 değişiklik yapıp Denizlispor'un karşısına çıktı. Yanal fıtık ameliyatı olan Dirar'ın yerine Hasan Ali'ye şans verirken, sakat Kruse'nin yokluğunda Rodrigues'i oynattı. Sezon başından bu yana stoper olarak oynattığı Jailson'u kızağa çeken deneyimli çalıştırıcı Serdar'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya ise asker selamının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Tişörtlerde "Vatan size minnettar" yazısı da yer aldı.

YANAL YILLAR SONRA DENİZLİ'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha önce görev yaptığı Denizlispor'a rakip oldu. Yeşil siyahlılarda 1996 yılında ve 1998-2000 seneleri arasında çalışan Yanal, yıllar sonra Atatürk Stadı'na çıktı. İki takım da 10 sene sonra Denizli'de karşı karşıya geldi. Son olarak 2009-2010 sezonunda 09 Ağustos 2009'da Denizli'de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe rakibini Guiza'nın golleriyle 2-0 yendi. Fenerbahçe, 2005-2006'da ise bu statta şampiyonluğu kaybetti. Kümede kalma savaşı veren Denizlispor'la 34'üncü Haftada karşılaşan

sarı lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kalırken, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

ÖZDİLEK İLK SINAVINDA

Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında takımıyla birlikte ilk resmi müsabakasına çıktı. Ligde çıktığı son 5 maçta galibiyet alamayan Denizlispor, sahaya sakatlığı süren Hugo Rodallega'dan yoksun çıktı. Yeşil siyahlı ekipte teknik direktör Özdilek ileri uçta Oscar Estupinan'a şans verdi. Ev sahibi Denizlispor'un en önemli gol ayaklarından Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega sakatlığı yüzünden forma giyemedi. Kolombiyalı futbolcunun yokluğunda on birde vatandaşı Estupinan görev aldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Denizlispor ve Fenerbahçe'nin lig tarihinde 39'uncu kez karşı karşıya geldiği karşılaşma öncesinde taraftarlar, 19 bin kişilik Denizli Atatürk Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 400 Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi. Denizlisporlu futbolseverler Türk bayraklarıyla koreografi yaparak görsel şölen sundu. Maraton tribününde de "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev bayrak açıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Kaynak: DHA