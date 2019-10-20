Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, zorlu bir maçı kayıpsız geçtiklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Zorlu olacağını biliyorduk. 70'inci dakikaya kadar oyunun kontrolü bizdeydi. 2-0'dan sonra o rahatlığı bulamadık. Aramıza katılan oyuncularımız var, gelecekler var. Gelişmeye devam ediyoruz. Kazanmanın özgüveniyle yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. Yanal, Denizli'nin bir futbol şehri olduğunu belirterek, "Burada çok iyi ağırlandık. Başkan Ali Çetin Bey ziyaretimize gelmişti. Güzel bir ağırlama oldu, her şey güzeldi. Denizli stadında tel örgüleri kaldıran ikinci il, çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ersun Yanal, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için ise şu cümleleri sarf etti: "Sadece futbol konuşalım. Futbolun güzelliklerini konuşalım."

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Mehmet Özdilek, "Aslında düşündüklerimizle uygulamalarımız arasında farklılıklar yaşadık. Kolay değil bazı alışkanlıklardan kurtulmak için zamana ihtiyacımız var. Takım organizasyonda sahaya geniş yayılan bir takımdan daha kompakt oynayan bir takım haline geleceğiz. İkinci yarı yediğimiz 2. golde ayağımızdaki topu kaptırdık. Gollerde VAR'ın çizgi çizmesi gerekiyor. Görüntüye bakıyorum resmen ofsayt. İkinci yarıda ortaya konan istek ve mücadeleden memnumum. Zamana ihtiyacımız var. En çok topa sahip olan takıma karşı oynadık. 1 haftada değişecek şeyler değil. Kaybettik, üzüntülüyüz. Çıkaracağımız dersler var. Kazansaydık da dersler çıkaracaktık. Önümüze bakacağız, deplasmanda oynayacağız. İkinci bölgede rakibi karşılaşmaya çalıştık. Maalesef bireysel olarak pas hatası yaptık. Bazı oyuncuların performansı beklentilerin altındaydı. Oyunculara anlatmamız gerekiyor. Birlikte çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ersun Yanal'ın basın toplantısı

- Mehmet Özdilek'in basın toplantısı

Kaynak: DHA