Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 07.02.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Yukatel Denizlispor - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: Yukatel Denizlispor Fraport-tav Antalyaspor 1 1 Yukatel Denizlispor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 16:00

Yukatel Denizlispor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Zorbay Küçük(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Serkan Ok(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 5. Kubilay Aktaş, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 17. Ahmad Yasın, 91. Fabıano Leısmann, 22. Mustafa Yumlu, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa

Yedekler

29. Costel Fane Pantılımon, 3. Muhammet Özkal, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 11. Murıs Mesanovıc, 26. Görkem Can, 30. Ayman Ben Mohamed, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu, 76. Özer Özdemir

Teknik Sorumlu

Hakan Kutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 9. Sıdney Sam, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 10. Lukas Josef Podolskı, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 96. Fehmi Koç, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 48 20 4 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 5 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 39 4 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 37 7 8 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 29 1 11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 12 Göztepe 22 6 8 8 32 28 26 4 13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 26 -10 14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 24 -1 16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 24 -11 17 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 22 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 18 -13 21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 18 -19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları