Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 24. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 07.02.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Fraport-tav Antalyaspor
|1
|1
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Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 16:00
Yukatel Denizlispor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri
Zorbay Küçük(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Serkan Ok(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
19. Cenk Gönen, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 5. Kubilay Aktaş, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 17. Ahmad Yasın, 91. Fabıano Leısmann, 22. Mustafa Yumlu, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa
Yedekler
29. Costel Fane Pantılımon, 3. Muhammet Özkal, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 11. Murıs Mesanovıc, 26. Görkem Can, 30. Ayman Ben Mohamed, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu, 76. Özer Özdemir
Teknik Sorumlu
Hakan Kutlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 9. Sıdney Sam, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 10. Lukas Josef Podolskı, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 96. Fehmi Koç, 99. Ali Eren İyican
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 24. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|48
|29
|2
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|3
|Fenerbahçe
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|48
|20
|4
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|41
|17
|5
|Trabzonspor
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|39
|4
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|38
|10
|7
|Fatih Karagümrük
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|37
|7
|8
|Gaziantep FK
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|35
|7
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|29
|1
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|12
|Göztepe
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|26
|4
|13
|Çaykur Rizespor
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|26
|-10
|14
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|26
|-11
|15
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|24
|-1
|16
|Kayserispor
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|24
|-11
|17
|Başakşehir FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|24
|-14
|18
|BB Erzurumspor
|23
|5
|7
|11
|21
|36
|22
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|18
|-13
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|18
|-19
Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları
|06.02.2021
|Fenerbahçe
|0-1
|Galatasaray
|06.02.2021
|Kasımpaşa
|1-4
|Hatayspor
|06.02.2021
|Başakşehir FK
|0-1
|Fatih Karagümrük
|06.02.2021
|Alanyaspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|07.02.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Kayserispor
|07.02.2021
|Denizlispor
|1-1
|Antalyaspor
|07.02.2021
|MKE Ankaragücü
|1-4
|Sivasspor
|07.02.2021
|Beşiktaş
|1-0
|Konyaspor
|08.02.2021
|Yeni Malatyaspor
|Trabzonspor
|08.02.2021
|Gaziantep FK
|Göztepe