SON DAKİKA! Kartal'da gösteri ve yürüyüşlere bir hafta boyunca yasak geldi!11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni teknolojik ürünler!Tottenham West Bromwich Albion maç özeti izle 2-0!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama8 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞAltın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıSuper Bowl 2021 kim kazandı? Super Bowl 2021 özetiResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 8 Şubat 2021
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 07.02.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Yukatel Denizlispor - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Yukatel Denizlispor Fraport-tav Antalyaspor
1 1

Yukatel Denizlispor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yukatel Denizlispor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 16:00

Yukatel Denizlispor Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Zorbay Küçük(hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Hüseyin Göçek(var), Serkan Ok(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 5. Kubilay Aktaş, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 17. Ahmad Yasın, 91. Fabıano Leısmann, 22. Mustafa Yumlu, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa

Yedekler

29. Costel Fane Pantılımon, 3. Muhammet Özkal, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 11. Murıs Mesanovıc, 26. Görkem Can, 30. Ayman Ben Mohamed, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu, 76. Özer Özdemir

Teknik Sorumlu

Hakan Kutlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 2. Ersan Adem Gülüm, 6. Eren Albayrak, 9. Sıdney Sam, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 5. Bahadır Öztürk, 7. Doğukan Sinik, 10. Lukas Josef Podolskı, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 96. Fehmi Koç, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray23153547184829
2Beşiktaş23153550264824
3Fenerbahçe23153545254820
4Alanyaspor23125640234117
5Trabzonspor2211652824394
6Hatayspor23115739293810
7Fatih Karagümrük2310763629377
8Gaziantep FK229853528357
9Antalyaspor237106232831-5
10Yeni Malatyaspor227872928291
11Sivasspor236107262928-3
12Göztepe226883228264
13Çaykur Rizespor23689293926-10
14Kasımpaşa237511253626-11
15Konyaspor226610272824-1
16Kayserispor236611172824-11
17Başakşehir FK236611274124-14
18BB Erzurumspor235711213622-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü225314263918-13
21Denizlispor234613224118-19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları

06.02.2021Fenerbahçe0-1Galatasaray
06.02.2021Kasımpaşa1-4Hatayspor
06.02.2021Başakşehir FK0-1Fatih Karagümrük
06.02.2021Alanyaspor2-1Çaykur Rizespor
07.02.2021BB Erzurumspor1-1Kayserispor
07.02.2021Denizlispor1-1Antalyaspor
07.02.2021MKE Ankaragücü1-4Sivasspor
07.02.2021Beşiktaş1-0Konyaspor
08.02.2021Yeni Malatyaspor Trabzonspor
08.02.2021Gaziantep FK Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT