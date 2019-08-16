Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray ve ligin yeni takım Yukatel Denizlispor arasında Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de izledi. Özdemir, protokol tribünde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le yan yana oturdu.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon şampiyon olarak 9 yıl sonra Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor, Galatasaray karşısında tarihi bir gün yaşadı. Sarı-kırmızılılarla yolu yıllar sonra yeniden Süper Lig'de kesişen yeşil-siyahlılarda taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurdu. Sezon öncesi 2 aylık süre içinde kapasitesi 19 bine çıkarılan Denizli Atatürk Stadı, yenilenen haliyle kapılarını ilk kez Galatasaray önünde açtı.

SERI, BABEL, JIMMY DURMAZ VE LUYINDAMA İLK 11'DE

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin ilk maçına bel fıtığı ameliyatı olan, aynı zamanda geçen yıldan sarkan cezası süren teknik direktör Fatih Terim'den yoksun çıktı. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Seri, Babel, Jimmy Durmaz ve Luyindama ilk 11'de forma giyerken Okan Koçuk, Adem Büyük, Yunus Akgün ve Emre Mor yedek soyundu.

Sezon öncesi 13 dış transfer yapan Yukatel Denizlispor'da bu isimlerin 7'si ilk 11'de forma giydi. Rodallega, Lopes, Murawski, Berdich, Sapunaru, Zeki ve Barrow maça as kadroda başlarken, yenilerden Tolgahan, Mustafa Yumlu, Sedat yedek kulübesinde yer aldı. Kadroda geçen sezondan kalan isimlerden Stackhowiak, Aissati, Oğuz ve Recep de ilk 11'de oynadı.

DENİZLİSPOR BAŞKANI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Denizlispor'da maçtan 2 gün önce tatil için gittiği Fethiye'de oğullarıyla birlikte kavgaya karışıp ardından gözaltına alınan başkan Ali Çetin, ilk maçta takımı yalnız bırakmadı. Olay sonrası hastanede tedavi gören Başkan Çetin, taburcu olur olmaz stada koştu. Maç öncesi sahaya inerek Galatasaraylıların yer aldığı kısım dahil tüm tribünleri dolaşan Çetin'e taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Yüzünde yara izleri olan Ali Çetin'in elinin halen bandajlı olması dikkatlerden kaçmadı. Ligi ilk 5 sıra içinde tamamlamayı hedefleyen Denizlispor'da Çetin, taraftarlara eliyle 5 işareti yaptı.

Denizli deplasmanında takımlarını destekleyen Galatasaray taraftarları, Marmara Depremi'nin 20'nci yıl dönümünü unutmadı. Taraftarlar 17 Ağustos 1999'da yaşanan felaketin yıl dönümünde depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız için pankart açtı.

DHA