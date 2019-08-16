Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçının ardından

​Yücel İldiz: "9 sene sonra Süper Lig'e böyle başlangıç yapmak önemli"

Ümit Davala: İlk dakikalarda kazanabilirdik

Süper Lig'de sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray'ı evinde 2-0 mağlup eden ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, önemli bir başlangıç yaptıklarını söyledi. "Bizim adımıza zorlu bir başlangıç maçıydı" diyen İldiz, "Geçen sezon 1'inxi Lig'den Süper Lig'e çıkma maratonu bizi çok yordu. Sezon başında işimiz çok daha zordu. Elimizde bir takımımız yoktu. Yeniden yapılanmak zorundaydık. Bu hiç kolay olmadı. Tesislerimizi, stadımızı da yeniden yapılandırmak zorundaydık" dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Rakibimizi çok iyi analiz ettiklerini düşündüğünü belirten Yücel İldiz, "Oyun anlayışımızı çok iyi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. İlk yarıda iki takım adına enteresan pozisyonlar vardı ama ikinci yarı tüm istediklerimizi yaptığımızı söyleyebilirim. Geçen sezonki gibi camiamızı statta gördük. 9 sene sonra Süper Lig'e gelip böyle bir başlangıç yapmak önemliydi. Ancak daha çok çalışmamız lazım, çok eksiğimiz var. Transfer dönemi halen devam ediyor. En az 2-3 oyuncu almamız lazım" diye konuştu.

"LİSANSI YETİŞEMEYEN YENİ TRANSFERLERİMİZ VAR"

Yeni transferlerden Oscar Estupinan ve Olcay Şahan'ın lisanslarının çıkarılmasına rağmen Futbol Federasyonu'nun İzmir'deki bölge binasından Denizli'ye yetişemediğini belirten İldiz, "İzmir'den Denizli'ye lisansı yetişmeyen yeni transferlerimiz var. Birlikte daha çok antrenman yapmaya ve zamana ihtiyacımız var. Transfer dönemi kapandıktan sonra çok daha pozitif futbol oynayan bir Denizlispor olacak. Bu galibiyette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DAVALA: İLK DAKİKALARDA KAZANABİLİRDİK

Galatasaray'da geçen sezondan sarkan cezası devam edip, bel fıtığı ameliyatı da olduğu için takımıyla Denizli'ye gelemeyen teknik direktör Fatih Terim'in yerine yedek kulübesinde yer alan antrenör Ümit Davala, Denizlispor maçının ardından kazanabilecek pozisyonları harcadıklarını belirtti. Davala, "Oyuna istediğimiz gibi başladık. İlk 15-20 dakika birçok pozisyona girdik. Bunların içinde penaltıyı saymıyorum. Penaltı da kaçtı ama oyun içerisinde bunlar var. 10 kişi kaldıktan sonra özellikle deplasmanda işiniz zorlaşıyor. Maçın kırılma noktası uzaktan yediğimiz goldü. Bu nemde, bu sıcakta eksik kalıp geriye düştükten sonra toparlamak kolay olmuyor. Daha önümüzde telafi edebileceğimiz birçok maç var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in açıklamaları

-Galatasaray Antrenörü Ümit Davala'nın açıklamaları

DHA