Yukatel Denizlispor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 22. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Göztepe ile 31.01.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yukatel Denizlispor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?
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Yukatel Denizlispor, Göztepe maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Göztepe
|2
|1
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Yukatel Denizlispor, Göztepe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.01.2021 16:00
Yukatel Denizlispor Göztepe Maçının Hakemleri
Sarper Barış Saka(hakem), Mehmet Cem Satman(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Kerem Ersoy(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
19. Cenk Gönen, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 5. Kubilay Aktaş, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 22. Mustafa Yumlu, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
29. Costel Fane Pantılımon, 3. Muhammet Özkal, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 17. Ahmad Yasın, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu, 76. Özer Özdemir
Teknik Sorumlu
Hakan Kutlu
Goller
Recep Niyaz,41.dk (f), Murıs Mesanovıc,80.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sakıb Aytaç 19.dk, Sarı Kart Fabıano Leısmann 54.dk
Oyundan Çıkanlar
Sakıb Aytaç 76.dk, Recep Niyaz 89.dk, Kubilay Aktaş 76.dk, Murıs Mesanovıc 89.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 67.dk
Oyuna Girenler
Hasan Ayaroğlu 76.dk, Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 89.dk, Ahmad Yasın 76.dk, Hadı Sacko 89.dk, Marvın Dırk Bakalorz 67.dk
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 5. Alpaslan Öztürk, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 32. Peter Antonıo Zulj, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 77. Murat Paluli
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 20. Lamine Gassama, 6. Kubilay Sönmez, 22. Brown Aıde Ideye, 29. Foussenı Dıabate, 33. Atınç Nukan, 44. Anderson Esıtı, 68. Dzenan Burekovıc, 80. Beykan Şimşek, 99. Stefano Napoleonı
Teknik Sorumlu
Ünal Karaman
Goller
Marko Mıhojevıc,69.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 22.dk
Oyundan Çıkanlar
Alpaslan Öztürk 46.dk, Zlatko Trıpıc 46.dk, Obınna Emmanuel Nwobodo 89.dk, Peter Antonıo Zulj 81.dk
Oyuna Girenler
Anderson Esıtı 46.dk, Foussenı Dıabate 46.dk, Stefano Napoleonı 89.dk, Brown Aıde Ideye 81.dk
Süper Lig 22. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|21
|14
|3
|4
|43
|23
|45
|20
|2
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|44
|23
|3
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|42
|25
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|37
|16
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|36
|3
|6
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|7
|Hatayspor
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|35
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|29
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|11
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|25
|4
|12
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|25
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|6
|7
|8
|27
|36
|25
|-9
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|24
|-6
|15
|Başakşehir FK
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|24
|-10
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|20
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|19
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|17
|-18
Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları
|29.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|29.01.2021
|Gaziantep FK
|1-2
|Galatasaray
|30.01.2021
|Fenerbahçe
|1-0
|Çaykur Rizespor
|30.01.2021
|Kasımpaşa
|0-1
|Kayserispor
|30.01.2021
|Başakşehir FK
|1-5
|Hatayspor
|31.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-0
|MKE Ankaragücü
|31.01.2021
|Alanyaspor
|3-1
|Sivasspor
|31.01.2021
|Gençlerbirliği
|0-1
|Antalyaspor
|31.01.2021
|Beşiktaş
|1-2
|Trabzonspor
|31.01.2021
|Denizlispor
|2-1
|Göztepe