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Yukatel Denizlispor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Göztepe ile 31.01.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yukatel Denizlispor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?

Yukatel Denizlispor - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Göztepe maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR GÖZTEPE
Yukatel Denizlispor Göztepe
2 1

Yukatel Denizlispor Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yukatel Denizlispor, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 16:00

Yukatel Denizlispor Göztepe Maçının Hakemleri

Sarper Barış Saka(hakem), Mehmet Cem Satman(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Kerem Ersoy(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 5. Kubilay Aktaş, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 22. Mustafa Yumlu, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

29. Costel Fane Pantılımon, 3. Muhammet Özkal, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 17. Ahmad Yasın, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu, 76. Özer Özdemir

Teknik Sorumlu

Hakan Kutlu

Goller

Recep Niyaz,41.dk (f), Murıs Mesanovıc,80.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Sakıb Aytaç 19.dk, Sarı Kart Fabıano Leısmann 54.dk

Oyundan Çıkanlar

Sakıb Aytaç 76.dk, Recep Niyaz 89.dk, Kubilay Aktaş 76.dk, Murıs Mesanovıc 89.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 67.dk

Oyuna Girenler

Hasan Ayaroğlu 76.dk, Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 89.dk, Ahmad Yasın 76.dk, Hadı Sacko 89.dk, Marvın Dırk Bakalorz 67.dk

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 5. Alpaslan Öztürk, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 32. Peter Antonıo Zulj, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 20. Lamine Gassama, 6. Kubilay Sönmez, 22. Brown Aıde Ideye, 29. Foussenı Dıabate, 33. Atınç Nukan, 44. Anderson Esıtı, 68. Dzenan Burekovıc, 80. Beykan Şimşek, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

Marko Mıhojevıc,69.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 22.dk

Oyundan Çıkanlar

Alpaslan Öztürk 46.dk, Zlatko Trıpıc 46.dk, Obınna Emmanuel Nwobodo 89.dk, Peter Antonıo Zulj 81.dk

Oyuna Girenler

Anderson Esıtı 46.dk, Foussenı Dıabate 46.dk, Stefano Napoleonı 89.dk, Brown Aıde Ideye 81.dk

Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe21143443234520
2Beşiktaş21142548254423
3Galatasaray21133543184225
4Alanyaspor21114637213716
5Trabzonspor2110652724363
6Gaziantep FK219843526359
7Hatayspor2110563426358
8Fatih Karagümrük218763329314
9Antalyaspor21786212629-5
10Yeni Malatyaspor217772726281
11Göztepe216783026254
12Kasımpaşa217410233125-8
13Çaykur Rizespor21678273625-9
14Sivasspor21597222824-6
15Başakşehir FK21669273724-10
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor216411152622-11
18BB Erzurumspor215511203520-15
19Gençlerbirliği215412204119-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor214512213917-18

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları

29.01.2021Yeni Malatyaspor0-0Fatih Karagümrük
29.01.2021Gaziantep FK1-2Galatasaray
30.01.2021Fenerbahçe1-0Çaykur Rizespor
30.01.2021Kasımpaşa0-1Kayserispor
30.01.2021Başakşehir FK1-5Hatayspor
31.01.2021BB Erzurumspor1-0MKE Ankaragücü
31.01.2021Alanyaspor3-1Sivasspor
31.01.2021Gençlerbirliği0-1Antalyaspor
31.01.2021Beşiktaş1-2Trabzonspor
31.01.2021Denizlispor2-1Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
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