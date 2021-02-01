Yukatel Denizlispor, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Göztepe ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Göztepe ile 31.01.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yukatel Denizlispor, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu? Yukatel Denizlispor - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Göztepe maç sonucu: Yukatel Denizlispor Göztepe 2 1 Yukatel Denizlispor Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın Yukatel Denizlispor, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 16:00

Yukatel Denizlispor Göztepe Maçının Hakemleri

Sarper Barış Saka(hakem), Mehmet Cem Satman(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Yaşar Kemal Uğurlu(var), Kerem Ersoy(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 5. Kubilay Aktaş, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 22. Mustafa Yumlu, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

29. Costel Fane Pantılımon, 3. Muhammet Özkal, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 17. Ahmad Yasın, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu, 76. Özer Özdemir

Teknik Sorumlu

Hakan Kutlu

Goller

Recep Niyaz,41.dk (f), Murıs Mesanovıc,80.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Sakıb Aytaç 19.dk, Sarı Kart Fabıano Leısmann 54.dk

Oyundan Çıkanlar

Sakıb Aytaç 76.dk, Recep Niyaz 89.dk, Kubilay Aktaş 76.dk, Murıs Mesanovıc 89.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 67.dk

Oyuna Girenler

Hasan Ayaroğlu 76.dk, Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 89.dk, Ahmad Yasın 76.dk, Hadı Sacko 89.dk, Marvın Dırk Bakalorz 67.dk

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 3. Marko Mıhojevıc, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 5. Alpaslan Öztürk, 7. Halil Akbunar, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 32. Peter Antonıo Zulj, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 20. Lamine Gassama, 6. Kubilay Sönmez, 22. Brown Aıde Ideye, 29. Foussenı Dıabate, 33. Atınç Nukan, 44. Anderson Esıtı, 68. Dzenan Burekovıc, 80. Beykan Şimşek, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

Marko Mıhojevıc,69.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 22.dk

Oyundan Çıkanlar

Alpaslan Öztürk 46.dk, Zlatko Trıpıc 46.dk, Obınna Emmanuel Nwobodo 89.dk, Peter Antonıo Zulj 81.dk

Oyuna Girenler

Anderson Esıtı 46.dk, Foussenı Dıabate 46.dk, Stefano Napoleonı 89.dk, Brown Aıde Ideye 81.dk

Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 21 14 3 4 43 23 45 20 2 Beşiktaş 21 14 2 5 48 25 44 23 3 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 42 25 4 Alanyaspor 21 11 4 6 37 21 37 16 5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 36 3 6 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 35 9 7 Hatayspor 21 10 5 6 34 26 35 8 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 31 4 9 Antalyaspor 21 7 8 6 21 26 29 -5 10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 11 Göztepe 21 6 7 8 30 26 25 4 12 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 25 -8 13 Çaykur Rizespor 21 6 7 8 27 36 25 -9 14 Sivasspor 21 5 9 7 22 28 24 -6 15 Başakşehir FK 21 6 6 9 27 37 24 -10 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 22 -11 18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 20 -15 19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 19 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 17 -18

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları