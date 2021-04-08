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Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 33. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Kasımpaşa ile 08.04.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu?

Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR KASIMPAŞA
Yukatel Denizlispor Kasımpaşa
1 1

Yukatel Denizlispor Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 16:00

Yukatel Denizlispor Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Sarper Barış Saka(var), Burak Pakkan(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 15. Oğuz Yılmaz, 22. Mustafa Yumlu, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

99. Abdulkadir Sünger, 3. Muhammet Özkal, 5. Kubilay Aktaş, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 25. Veton Tusha, 76. Özer Özdemir, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu

Teknik Sorumlu

Hakan Kutlu

Goller

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Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 25. Tomas Brecka, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 32. Derrıck Luckassen, 4. Danıel Noel Drınkwater, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 55. Yasin Dülger, 5. Tarkan Serbest, 7. Anıl Koç, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 13. Dusko Tosıc, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 34. Doğucan Haspolat

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 33. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş31214666316735
2Fenerbahçe31195755316224
3Galatasaray31194861306131
4Trabzonspor3216974031579
5Gaziantep FK311311746345012
6Alanyaspor321471149344915
7Hatayspor311471051374914
8Fatih Karagümrük32139104738489
9Sivasspor31101474137444
10Göztepe321110114642434
11Konyaspor311010113837401
12Antalyaspor328159314139-10
13Çaykur Rizespor3181112364935-13
14Kasımpaşa329815354835-13
15MKE Ankaragücü319616375033-13
16Başakşehir FK328915355133-16
17Kayserispor318914244033-16
18Yeni Malatyaspor3071112384432-6
19Gençlerbirliği318716295331-24
20BB Erzurumspor3261016305228-22
21Denizlispor316817275226-25

Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları

06.04.2021Trabzonspor1-1Kayserispor
06.04.2021Göztepe2-0Çaykur Rizespor
06.04.2021Fatih Karagümrük1-0Hatayspor
07.04.2021Antalyaspor2-4Sivasspor
07.04.2021Gençlerbirliği1-1BB Erzurumspor
07.04.2021Beşiktaş3-0Alanyaspor
07.04.2021Konyaspor1-1MKE Ankaragücü
08.04.2021Gaziantep FK2-0Başakşehir FK
08.04.2021Yeni Malatyaspor1-1Fenerbahçe
08.04.2021Denizlispor1-1Kasımpaşa

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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