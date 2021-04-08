Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 33. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Kasımpaşa ile 08.04.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu? Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maç sonucu: Yukatel Denizlispor Kasımpaşa 1 1 Yukatel Denizlispor Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 16:00

Yukatel Denizlispor Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Alper Ulusoy(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Sarper Barış Saka(var), Burak Pakkan(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 15. Oğuz Yılmaz, 22. Mustafa Yumlu, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

99. Abdulkadir Sünger, 3. Muhammet Özkal, 5. Kubilay Aktaş, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 25. Veton Tusha, 76. Özer Özdemir, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu

Teknik Sorumlu

Hakan Kutlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 25. Tomas Brecka, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 32. Derrıck Luckassen, 4. Danıel Noel Drınkwater, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 55. Yasin Dülger, 5. Tarkan Serbest, 7. Anıl Koç, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 13. Dusko Tosıc, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 34. Doğucan Haspolat

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 33. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 31 21 4 6 66 31 67 35 2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 62 24 3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 57 9 5 Gaziantep FK 31 13 11 7 46 34 50 12 6 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 49 15 7 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 49 14 8 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 48 9 9 Sivasspor 31 10 14 7 41 37 44 4 10 Göztepe 32 11 10 11 46 42 43 4 11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 40 1 12 Antalyaspor 32 8 15 9 31 41 39 -10 13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 35 -13 14 Kasımpaşa 32 9 8 15 35 48 35 -13 15 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 33 -13 16 Başakşehir FK 32 8 9 15 35 51 33 -16 17 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 33 -16 18 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 31 -24 20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 28 -22 21 Denizlispor 31 6 8 17 27 52 26 -25

Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları

06.04.2021 Trabzonspor 1-1 Kayserispor 06.04.2021 Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor 06.04.2021 Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor 07.04.2021 Antalyaspor 2-4 Sivasspor 07.04.2021 Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor 07.04.2021 Beşiktaş 3-0 Alanyaspor 07.04.2021 Konyaspor 1-1 MKE Ankaragücü 08.04.2021 Gaziantep FK 2-0 Başakşehir FK 08.04.2021 Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe 08.04.2021 Denizlispor 1-1 Kasımpaşa

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu