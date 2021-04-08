Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 33. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Kasımpaşa ile 08.04.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu?
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Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Kasımpaşa
|1
|1
Yukatel Denizlispor Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın
Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 16:00
Yukatel Denizlispor Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Alper Ulusoy(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), İbrahim Bozbey(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Sarper Barış Saka(var), Burak Pakkan(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
19. Cenk Gönen, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 15. Oğuz Yılmaz, 22. Mustafa Yumlu, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
99. Abdulkadir Sünger, 3. Muhammet Özkal, 5. Kubilay Aktaş, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 25. Veton Tusha, 76. Özer Özdemir, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu
Teknik Sorumlu
Hakan Kutlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 25. Tomas Brecka, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 32. Derrıck Luckassen, 4. Danıel Noel Drınkwater, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
1. Ramazan Köse, 55. Yasin Dülger, 5. Tarkan Serbest, 7. Anıl Koç, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 13. Dusko Tosıc, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 34. Doğucan Haspolat
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 33. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|31
|21
|4
|6
|66
|31
|67
|35
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|5
|7
|55
|31
|62
|24
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|4
|Trabzonspor
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|57
|9
|5
|Gaziantep FK
|31
|13
|11
|7
|46
|34
|50
|12
|6
|Alanyaspor
|32
|14
|7
|11
|49
|34
|49
|15
|7
|Hatayspor
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|49
|14
|8
|Fatih Karagümrük
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|48
|9
|9
|Sivasspor
|31
|10
|14
|7
|41
|37
|44
|4
|10
|Göztepe
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|43
|4
|11
|Konyaspor
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|40
|1
|12
|Antalyaspor
|32
|8
|15
|9
|31
|41
|39
|-10
|13
|Çaykur Rizespor
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|35
|-13
|14
|Kasımpaşa
|32
|9
|8
|15
|35
|48
|35
|-13
|15
|MKE Ankaragücü
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|33
|-13
|16
|Başakşehir FK
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|33
|-16
|17
|Kayserispor
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|33
|-16
|18
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|31
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|28
|-22
|21
|Denizlispor
|31
|6
|8
|17
|27
|52
|26
|-25
Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları
|06.04.2021
|Trabzonspor
|1-1
|Kayserispor
|06.04.2021
|Göztepe
|2-0
|Çaykur Rizespor
|06.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-0
|Hatayspor
|07.04.2021
|Antalyaspor
|2-4
|Sivasspor
|07.04.2021
|Gençlerbirliği
|1-1
|BB Erzurumspor
|07.04.2021
|Beşiktaş
|3-0
|Alanyaspor
|07.04.2021
|Konyaspor
|1-1
|MKE Ankaragücü
|08.04.2021
|Gaziantep FK
|2-0
|Başakşehir FK
|08.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Fenerbahçe
|08.04.2021
|Denizlispor
|1-1
|Kasımpaşa
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu