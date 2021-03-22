Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 31. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Medipol Başakşehir ile 21.03.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu? Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maç sonucu: Yukatel Denizlispor Medipol Başakşehir 0 0 Yukatel Denizlispor Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 16:00

Yukatel Denizlispor Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Kerem Ersoy(avar)

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 15. Oğuz Yılmaz, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 29. Costel Fane Pantılımon, 11. Murıs Mesanovıc, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 25. Veton Tusha, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu

Teknik Sorumlu

Hakan Kutlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 25.dk

Oyundan Çıkanlar

Hadı Sacko 73.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 90+3.dk, Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 73.dk

Oyuna Girenler

Murıs Mesanovıc 73.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 90+3.dk, Hasan Ayaroğlu 73.dk

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 42. Ömer Ali Şahiner, 55. Youssuf Ndayıshımıye

Yedekler

1. Volkan Babacan, 13. Ahmet Said Kıvanç, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Tolga Ciğerci 1.dk, Sarı Kart Carlos Dos Santos Rodrıgues 50.dk

Oyundan Çıkanlar

Ömer Ali Şahiner 87.dk, Tolga Ciğerci 69.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 69.dk, Carlos Dos Santos Rodrıgues 69.dk

Oyuna Girenler

Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 87.dk, Mehmet Topal 69.dk, Berkay Özcan 69.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 69.dk

Süper Lig 31. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 64 33 2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 61 34 3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 59 23 4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 55 9 5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 49 19 6 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 7 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 46 12 8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 44 8 9 Sivasspor 29 9 13 7 37 35 40 2 10 Göztepe 30 10 9 11 43 41 39 2 11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 39 -7 12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 36 0 13 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 34 -11 14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 32 -4 15 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 31 -14 16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 31 -16 17 Başakşehir FK 30 7 9 14 32 48 30 -16 18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 29 -14 19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 27 -21 20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 27 -25 21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 25 -24

Süper Lig 31. hafta Fikstür sonuçları