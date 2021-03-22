Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 31. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Medipol Başakşehir ile 21.03.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?
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Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|Yukatel Denizlispor
|Medipol Başakşehir
|0
|0
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Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Denizli Atatürk Stadı - Denizli
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 16:00
Yukatel Denizlispor Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri
Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Kerem Ersoy(avar)
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor İlk 11
19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 15. Oğuz Yılmaz, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
1. Hüseyin Altıntaş, 29. Costel Fane Pantılımon, 11. Murıs Mesanovıc, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 25. Veton Tusha, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu
Teknik Sorumlu
Hakan Kutlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 25.dk
Oyundan Çıkanlar
Hadı Sacko 73.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 90+3.dk, Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 73.dk
Oyuna Girenler
Murıs Mesanovıc 73.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 90+3.dk, Hasan Ayaroğlu 73.dk
Medipol Başakşehir İlk 11
34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 42. Ömer Ali Şahiner, 55. Youssuf Ndayıshımıye
Yedekler
1. Volkan Babacan, 13. Ahmet Said Kıvanç, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Tolga Ciğerci 1.dk, Sarı Kart Carlos Dos Santos Rodrıgues 50.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Ali Şahiner 87.dk, Tolga Ciğerci 69.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 69.dk, Carlos Dos Santos Rodrıgues 69.dk
Oyuna Girenler
Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 87.dk, Mehmet Topal 69.dk, Berkay Özcan 69.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 69.dk
Süper Lig 31. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|64
|33
|2
|Galatasaray
|30
|19
|4
|7
|61
|27
|61
|34
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|59
|23
|4
|Trabzonspor
|30
|16
|7
|7
|39
|30
|55
|9
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|49
|19
|6
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|7
|Hatayspor
|29
|13
|7
|9
|48
|36
|46
|12
|8
|Fatih Karagümrük
|30
|12
|8
|10
|46
|38
|44
|8
|9
|Sivasspor
|29
|9
|13
|7
|37
|35
|40
|2
|10
|Göztepe
|30
|10
|9
|11
|43
|41
|39
|2
|11
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|39
|-7
|12
|Konyaspor
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|36
|0
|13
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|10
|11
|36
|47
|34
|-11
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|32
|-4
|15
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|31
|-14
|16
|Kayserispor
|29
|8
|7
|14
|22
|38
|31
|-16
|17
|Başakşehir FK
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|30
|-16
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|29
|-14
|19
|BB Erzurumspor
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|27
|-21
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|27
|-25
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|25
|-24
Süper Lig 31. hafta Fikstür sonuçları
|19.03.2021
|Fatih Karagümrük
|3-0
|Kayserispor
|19.03.2021
|Galatasaray
|3-4
|Çaykur Rizespor
|20.03.2021
|Göztepe
|3-5
|Sivasspor
|20.03.2021
|Trabzonspor
|4-1
|MKE Ankaragücü
|20.03.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-2
|Gaziantep FK
|20.03.2021
|Gençlerbirliği
|2-1
|Kasımpaşa
|21.03.2021
|Denizlispor
|0-0
|Başakşehir FK
|21.03.2021
|Konyaspor
|1-0
|Alanyaspor
|21.03.2021
|Beşiktaş
|1-1
|Fenerbahçe
|21.03.2021
|Antalyaspor
|3-1
|BB Erzurumspor