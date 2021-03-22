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Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 31. hafta maçında Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yukatel Denizlispor ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 31. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Medipol Başakşehir ile 21.03.2021 16:00'da karşılaştı. Denizli Atatürk Stadı - Denizli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?

Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maç sonucu:

YUKATEL DENİZLİSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Yukatel Denizlispor Medipol Başakşehir
0 0

Yukatel Denizlispor Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın

Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Denizli Atatürk Stadı - Denizli

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 16:00

Yukatel Denizlispor Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Kerem Ersoy(avar)

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 15. Oğuz Yılmaz, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 29. Costel Fane Pantılımon, 11. Murıs Mesanovıc, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 25. Veton Tusha, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu

Teknik Sorumlu

Hakan Kutlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Radoslaw Pawel Murawskı 25.dk

Oyundan Çıkanlar

Hadı Sacko 73.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 90+3.dk, Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 73.dk

Oyuna Girenler

Murıs Mesanovıc 73.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 90+3.dk, Hasan Ayaroğlu 73.dk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 42. Ömer Ali Şahiner, 55. Youssuf Ndayıshımıye

Yedekler

1. Volkan Babacan, 13. Ahmet Said Kıvanç, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 10. Berkay Özcan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Tolga Ciğerci 1.dk, Sarı Kart Carlos Dos Santos Rodrıgues 50.dk

Oyundan Çıkanlar

Ömer Ali Şahiner 87.dk, Tolga Ciğerci 69.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 69.dk, Carlos Dos Santos Rodrıgues 69.dk

Oyuna Girenler

Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 87.dk, Mehmet Topal 69.dk, Berkay Özcan 69.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 69.dk

Süper Lig 31. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş29204563306433
2Galatasaray30194761276134
3Fenerbahçe30185754315923
4Trabzonspor3016773930559
5Alanyaspor30147948294919
6Gaziantep FK301211744344710
7Hatayspor29137948364612
8Fatih Karagümrük30128104638448
9Sivasspor2991373735402
10Göztepe30109114341392
11Antalyaspor308157293639-7
12Konyaspor2999113535360
13Çaykur Rizespor2981011364734-11
14Yeni Malatyaspor2971111374132-4
15Kasımpaşa308715334731-14
16Kayserispor298714223831-16
17Başakşehir FK307914324830-16
18MKE Ankaragücü298516354929-14
19BB Erzurumspor306915284927-21
20Gençlerbirliği297616265127-25
21Denizlispor296716265025-24

Süper Lig 31. hafta Fikstür sonuçları

19.03.2021Fatih Karagümrük3-0Kayserispor
19.03.2021Galatasaray3-4Çaykur Rizespor
20.03.2021Göztepe3-5Sivasspor
20.03.2021Trabzonspor4-1MKE Ankaragücü
20.03.2021Yeni Malatyaspor2-2Gaziantep FK
20.03.2021Gençlerbirliği2-1Kasımpaşa
21.03.2021Denizlispor0-0Başakşehir FK
21.03.2021Konyaspor1-0Alanyaspor
21.03.2021Beşiktaş1-1Fenerbahçe
21.03.2021Antalyaspor3-1BB Erzurumspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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