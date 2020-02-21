Yukatel Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi

Bülent Uygun: Bizim düşme korkumuz yok

"Var gücümüzle çalışıp başarılı olacağımızı düşünüyorum"

"Hedefim şampiyonluklar için temeli atmak"

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran yönetim göreve Bülent Uygun'u getirdi.

Bu sezon son olarak Hes Kablo Kayserispor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, yeşil-siyahlı kulüple sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Denizlispor Başkan Yardımcıları Kaan Şanlıkan, Engin Şahin, Salih Özcan, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Akarsu, Uğur Coşkun Çağatay Bostancı ve Engin Doğrar da katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, yeni takımı ile başarılı olacağına inandığını belirterek, "Denizlispor geçtiğimiz yıl Süper Lig'e yükselerek herkesin takdirini kazanmıştı. Bu sezon da birçok maçta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Bu şerefli formayla bu ligde başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışıp başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

"BİZİM DÜŞME KORKUMUZ YOK"

Takımın performansını yukarı çıkarıp takım olarak gelişim kaydedeceklerini ifade eren Uygun, "Oyun sistemimizi rakibimize göre belirleyeceğiz. Sezon başından bu yana başarılı bir ekip çalışması var. Kadro yapısı itibarıyla bir sorun gözükmüyor. Son 4-5 haftayı saymazsak oldukça başarılı iyi bir performans sergileyen futbolcu grubu var. Bu haftadan itibaren futbolcularımız yeteneklerini sergileyecek ve gerçek anlamda iyi futbol oynayan Denizlispor'u herkese izlettireceğiz. Bizim düşme korkumuz yok. Zor maçlar oynayacağız ama futbolcu kalitemiz ve karakterimiz, felsefemiz ile bu süreci yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

"HEDEFİM ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN TEMELİ ATMAK"

Hedefinin Yukatel Denizlispor ile başarılar yakalamak olduğunu dile getiren Bülent Uygun, "Ben burada güzel işler yaptıktan sonra iyi bir uyum yakalanacağını düşünüyorum. Hedefim Denizlispor ile çok güzel başarılar elde edip şampiyonluklar yaşaması için temeli atmak. Şimdiye kadar bu süreci Sivasspor ile yaşamıştık. Bu sezon 6-7 galibiyet almak ve ondan sonraki süreçte yönetimle doğru planlamayla daha takımızı daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreninden detaylar

- Bülent Uygun'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA