Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Yeşil siyahlı ekip ayrılıkla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: DHA
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