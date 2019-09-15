Yukatel Denzilispor - Konyaspor: 0-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), İsmail Şencan (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) - Zeki (x), Oğuz (xx), Sapunaru (x), Bergdich (xx), Sackey (x) (Dk. 69 Sacko x), Murawski (x), Aissati (xx) (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep (x) (Dk. 73 Olcay x), Barrow (x), Rodallega (x)

KONYASPOR: Serkan (xxx) - Skubic (xx), Ali Turan (xxx), Anicic (xxx), Alper (xx), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali (xx) (Dk. 74 Shengelia x), Miya (xxxx), Milosevic (xxx) (Dk. 90 Volkan), Bajic (xx) (Dk. 83 Hadzıahmetovıc )

GOL: Dk. 54 Miya (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Sackey, Dk. 33 Bergdich, Dk. 72 Rodallega, Dk. 73 Murawskı (Denizlispor), Dk. 41 Ali Turan, Dk. 80 Milosevic (Konyaspor)

Süper Lig'de ilk 3 haftada namağlup 7 puan toplayan Yukatel Denizlispor, ilk yenilgisini sahasında Konyaspor'dan aldı: 0-1. Konyaspor, maçın 54'üncü dakikasında Miya'nın ayağından bulduğu golle mücadeleyi önde tamamladı. Bu skorla ilk galibiyetini alan Konya puanını 6'ya çıkardı. Tribünde takımlarını destekleyen yaklaşık 300 Konyaspor taraftarı, mücadelenin sona ermesinin ardından futbolcularıyla galibiyeti kutladı. Yeşil siyahlı ekip, ligde ilk kez kalesini bir maçta gole kapatamadı.

7'nci dakikada Denizlispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Miya'nın plase vuruşunda top auta çıktı.

9'uncu dakikada ceza sahası içinde Alper'in vuruşunda defanstan seken top kale direğinden döndü, defans topu uzaklaştırdı.

13'üncü dakikada Bergdich'in ortasında topla buluşan Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Serkan topu eliyle kornere gönderdi.

27'nci dakikada Miya'nın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Stachowiak mutlak golü önledi, savunma topu uzaklaştırdı.

45+1'inci dakikada Alper'in sağ kanattan ortasında Miya iyi yükselerek kafayı vurdu. Topu kaleci Stachowiak yumrukla çeldi, defans topu uzaklaştırdı.

54'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Milosevic'in sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Miya'nın ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruş ağlara gitti: 0-1.

67'nci dakikada Milosevic'in yaklaşık 20 metre sürüp ceza sahası dışından çektiği şut, az farkla yandan auta gitti.

90'ıncı dakikada Sacko'nun sağ kanattan açtığı ortaya, Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Karşılaşma Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA