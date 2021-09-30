Yukatel Kayserispor 1- 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan her geçen hafta ile artıyor. Sıralamaların belirlenmeye başladığı bu haftalarda takımlar puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda 8. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi ve Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

YUKATEL KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

Yukatel Kayserispor 1 - 2Trabzonspor

YUKATEL KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR BEİN SPORTS 1 MAÇ ÖZETİ

Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçının özetini BeIN Sports HD1 kanalından izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11

Kayserispor: Silviu Lung Jr., Onur Bulut, Lionel Carole,

Manuel Henriques Fernandes Fernandes, Dimitrios Kolovetsios, Uğur Demirok, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Mame Thiam, Miguel Felipe Nunes Cardoso, Olivier Kemen.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno da Silva Peres, İsmail Köybaşı, Marek Hamsik, Edgar Miguel Ié, Ahmetcan Kaplan, Gervais Kouassi, Manolis Siopis, Andreas Cornelius, Anastasios Bakasetas, Anthony Nuatuzor Nwakaeme.