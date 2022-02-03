Yukatel Kayserispor 4–3 Atakaş Hatayspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Tam 7 gole sahne olan müthiş maçta ev sahibi Kayserispor rakibini mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

13. dakikada Onur Bulut'un ortasında top ceza sahası içinde Emre Kaplan'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok’un kullandığı penaltı atışında kaleci Münir gole izin vermedi.

24. dakikada Hatay ceza sahası içerisinde Emre Kaplan’ın Emraş Başsan’a yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu. 1-0

34. dakikada topla buluşan Traore’nin ceza sahası dışından klas vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+2. dakikada Emrah Başsan’ın kullandığı köşe atışında topa uzanan Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Münir’de kaldı.

47. dakika Emrah Başsan’ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mane’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dylan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

62. dakikada Hatayspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde kaleci Münir’den dönen top Emrah Başsan’ın önünde kaldı. Başsan düzgün bir vuruşla skoru değiştirdi. 3-1

69. dakikada Abdulkadir Parmak’ın sol kanattan ortasında Uğur Demirok, kafayla topu ağlara gönderdi. 4-1

71. dakikada Traore’nin pasında topla buluşan Simon’un ceza sahası dışından düzgün vuruşunda top filelere gitti. 4-2

90+3. dakikada Simon’un ceza sahasına ortasında Mame’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-3

Maçın özetini izlemek için Kayserispor 4-3 Hatayspor linkine tıklayabilirsiniz.