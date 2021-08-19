Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

YUKATEL KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

20 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu mücadele Kayseri'de Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

YUKATEL KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.