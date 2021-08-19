Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ilk haftanın sonra ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Bu kapsamda ikinci hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İkinci hafta mücadelesinde ise Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip edecek olan taraftarlar ise Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...
YUKATEL KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
20 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bu mücadele Kayseri'de Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
YUKATEL KAYSERİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların heyecanla takip edeceği bu karşılaşma Beinsports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.