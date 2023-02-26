Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"

Yukatel Kayserispor son günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş statlarında oynanan maçlarda deprem felaketi acıları üzerinden her iki takımın bazı taraftar grupları spora siyaseti alet ederek slogan atmaları birçok kesimi rahatsız etmiş tepki göstermişlerdi. Yukatel Kayserispor resmi sosyal medya hesabından "Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır" paylaşımında bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"

Cumartesi günü Ülker Stadında gerçekleşen Fenerbahçe- Konyaspor maçında bazı Fenerbahçeli taraftarlar siyasi sloganlar atmıştı. Bugün ise Vodafone Park'ta gerçekleşen Beşiktaş- Antalyaspor maçında da Beşiktaşlı taraftarlar tribünlerde siyasi sloganlar attı. Hükümet istifa sloganları atan taraftarlar siyaseti spora alet etmiş ve birçok kesimden tepki almışlardı. Yaşanan olaylar sonrası "Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır..." açıklamasını yaparak çok ses getirecek bir açıklama ile son yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"

"SONUNA KADAR DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Yukatel Kayserispor'un yaptığı açıklamada, "Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli "Depremzedelere yapılan sistematik saygısızlık" nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!
Devlet Bahçeli "Depremzedelere yapılan sistematik saygısızlık" nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son Haberler
Sang Gi Min kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Gi Min Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sang Gi Min kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sang Gi Min Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Tayebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Tayebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammad Tayebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad Tayebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ho İk Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ho İk Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ho İk Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ho İk Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Meysam Tohidast kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meysam Tohidast Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Meysam Tohidast kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meysam Tohidast Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Şarkıcı Mustafa Keser dengesini kaybetti! Depremzedelere moral eğlencesinde başına gelmeyen kalmadı!
Şarkıcı Mustafa Keser dengesini kaybetti! Depremzedelere moral eğlencesinde başına gelmeyen kalmadı!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi