Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"

Cumartesi günü Ülker Stadında gerçekleşen Fenerbahçe- Konyaspor maçında bazı Fenerbahçeli taraftarlar siyasi sloganlar atmıştı. Bugün ise Vodafone Park'ta gerçekleşen Beşiktaş- Antalyaspor maçında da Beşiktaşlı taraftarlar tribünlerde siyasi sloganlar attı. Hükümet istifa sloganları atan taraftarlar siyaseti spora alet etmiş ve birçok kesimden tepki almışlardı. Yaşanan olaylar sonrası "Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır..." açıklamasını yaparak çok ses getirecek bir açıklama ile son yaşanan olaylara tepki gösterdi.

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"SONUNA KADAR DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Yukatel Kayserispor'un yaptığı açıklamada, "Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.