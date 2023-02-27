Yuki Hayasaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Hayasaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Hayasaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Hayasaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Hayasaka 22 Mayıs 1999 tarihinde Ota, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 早坂 勇希 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Hayasaka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuki Hayasaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yuki Hayasaka'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuki Hayasaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Hayasaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuki Hayasaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Hayasaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Toin Univ.

30 Nisan 2021 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2022 yılında Toin Univ.

1 Şubat 2022 yılında Kawasaki Front.

Yuki Hayasaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Hayasaka şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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