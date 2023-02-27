Yuki Honda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Honda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Honda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Honda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Honda 2 Ocak 1991 tarihinde Ichinomiya, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 本多 勇喜 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Honda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuki Honda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuki Honda'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yuki Honda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Honda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuki Honda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Honda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2009 yılında Hannan Univ.

1 Şubat 2013 yılında Nagoya Grampus

4 Ocak 2016 yılında Kyoto Sanga

9 Ocak 2023 yılında Vissel Kobe

Yuki Honda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Honda şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Nagoya Grampus Jugend (-03.2009),Hannan University (04.2009-2012)

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