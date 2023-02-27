Yuki Horigome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Horigome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Horigome adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Horigome Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Horigome 13 Aralık 1992 tarihinde Kofu, Yamanashi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 堀米 勇輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Horigome Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Yuki Horigome, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yuki Horigome'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuki Horigome Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Horigome isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuki Horigome Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Horigome futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2010 yılında Ventforet Kofu

1 Mayıs 2013 yılında Roasso Kumamoto

31 Ocak 2014 yılında Ventforet Kofu

1 Şubat 2014 yılında Ehime FC

31 Ocak 2015 yılında Ventforet Kofu

1 Şubat 2016 yılında Kyoto Sanga

6 Ocak 2017 yılında Ventforet Kofu

5 Ocak 2019 yılında JEF Utd. Chiba

1 Şubat 2021 yılında Monte. Yamagata

31 Ocak 2022 yılında JEF Utd. Chiba

1 Şubat 2022 yılında Sagan Tosu

Yuki Horigome Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Horigome şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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