Yuki İwata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki İwata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki İwata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuki İwata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuki İwata {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岩田 友樹 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuki İwata Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yuki İwata'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuki İwata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuki İwata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuki İwata şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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