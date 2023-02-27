Yuki Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Kobayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Kobayashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Kobayashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Kobayashi 24 Nisan 1992 tarihinde Higashimurayama, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小林 祐希 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Kobayashi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuki Kobayashi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuki Kobayashi'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Yuki Kobayashi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/4yuki.kobayashi/

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Yuki Kobayashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Kobayashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yuki Kobayashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Kobayashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Tokyo Verdy

23 Temmuz 2012 yılında Júbilo Iwata

31 Ocak 2013 yılında Tokyo Verdy

1 Şubat 2013 yılında Júbilo Iwata

17 Ağustos 2016 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2019 yılında Waasl.-Beveren

3 Ekim 2020 yılında Al-Khor SC

1 Temmuz 2021 yılında Seoul E-Land

18 Şubat 2022 yılında Gangwon FC

27 Temmuz 2022 yılında Vissel Kobe

9 Ocak 2023 yılında H. C. Sapporo

Yuki Kobayashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Kobayashi şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yuki Kobayashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tokyo Verdy (-2010)

Japonya takımında 25 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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