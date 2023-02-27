Yuki Muto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Muto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Muto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Muto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Muto 7 Kasım 1988 tarihinde Zama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 武藤 雄樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Muto Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuki Muto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuki Muto'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuki Muto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Muto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuki Muto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Muto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Vegalta Sendai

5 Ocak 2015 yılında Urawa Reds

12 Temmuz 2021 yılında Kashiwa Reysol

Yuki Muto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Muto şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yuki Muto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sirius, FC Shonan Jr Yth, Yokohama Buso HS, Ryutsu Keizai University

Japonya takımında 18 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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