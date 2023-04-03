Yuki Nakashima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Nakashima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuki Nakashima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuki Nakashima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuki Nakashima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Nakashima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Nakashima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Nakashima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Nakashima 16 Haziran 1984 tarihinde Takaoka, Toyama şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中島 裕希 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Nakashima Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuki Nakashima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 5 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Yuki Nakashima'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuki Nakashimaboyu ve yaşı kaç

Yuki Nakashima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Nakashima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuki Nakashima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Nakashima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2003 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2006 yılında Vegalta Sendai

31 Ocak 2008 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2008 yılında Vegalta Sendai

1 Şubat 2012 yılında Monte. Yamagata

31 Ocak 2013 yılında Vegalta Sendai

1 Şubat 2013 yılında Monte. Yamagata

5 Ocak 2016 yılında Machida Zelvia

Yuki Nakashima kimdir

Yuki Nakashima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Nakashima şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Yuki Nakashima nereli

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