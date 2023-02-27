Yuki Nogami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Nogami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Nogami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Nogami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Nogami 20 Nisan 1991 tarihinde Suginami-ku, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 野上 結貴 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Nogami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Yuki Nogami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuki Nogami'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Yuki Nogami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Nogami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuki Nogami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Nogami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Toin Univ.

1 Şubat 2012 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2013 yılında Toin Univ.

1 Şubat 2013 yılında Yokohama FC

11 Temmuz 2016 yılında Sanf. Hiroshima

9 Ocak 2023 yılında Nagoya Grampus

Yuki Nogami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Nogami şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Wakasugi SC (1998-2004), Forza'02 (2004-2007), Tokyo Hozen HS (2007-2010), Yokohama Toin University

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