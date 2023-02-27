Yuki Ohashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Ohashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Ohashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Ohashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Ohashi 27 Temmuz 1996 tarihinde Matsudo, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大橋 祐紀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Ohashi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Yuki Ohashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Yuki Ohashi'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuki Ohashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Ohashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuki Ohashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Ohashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Chuo University

15 Haziran 2018 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2019 yılında Chuo University

1 Şubat 2019 yılında Shonan Bellmare

Yuki Ohashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Ohashi şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Tokiwadaira SC, Kashiwa Eagles, JEF United Chiba U-15 (2009–2011), Yachiyo HS (2012–2014), Chuo University (2015–2018)

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