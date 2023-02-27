Yuki Saneto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Saneto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Saneto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Saneto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Saneto 19 Ocak 1989 tarihinde Tokushima, Tokushima şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 實藤 友紀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Saneto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Yuki Saneto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 23 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Yuki Saneto'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuki Saneto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Saneto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuki Saneto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Saneto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2011 yılında Kochi Univ.

1 Şubat 2011 yılında Kawasaki Front.

4 Ocak 2016 yılında Avispa Fukuoka

23 Mart 2020 yılında Yokohama F. M.

Yuki Saneto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Saneto şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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