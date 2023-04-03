Yuki Yoshihara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Yoshihara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Yoshihara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Yoshihara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Yoshihara 19 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 吉原 優輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Yoshihara Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yuki Yoshihara'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuki Yoshihara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Yoshihara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuki Yoshihara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Yoshihara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2023 yılında Takushoku Univ.

Yuki Yoshihara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Yoshihara şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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