Yukito Yada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yukito Yada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yukito Yada kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yukito Yada ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yukito Yada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yukito Yada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yukito Yada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yukito Yada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yukito Yada 3 Mart 2007 tarihinde doğmuştur.  Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 矢田 幸紀斗 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yukito Yada Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yukito Yada'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yukito Yadaboyu ve yaşı kaç

Yukito Yada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yukito Yada kimdir

Yukito Yada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yukito Yada şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yukito Yada nereli

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