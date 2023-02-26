Yukiya Sugita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yukiya Sugita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yukiya Sugita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yukiya Sugita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yukiya Sugita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yukiya Sugita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yukiya Sugita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yukiya Sugita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yukiya Sugita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yukiya Sugita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yukiya Sugita 22 Nisan 1993 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 杉田 祐希也 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yukiya Sugita Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alireza Ahmadipur yapmaktadır. Yukiya Sugita, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yukiya Sugita'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yukiya Sugita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yukiya Sugita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Yukiya Sugita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yukiya Sugita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Sendai Uni

1 Ocak 2013 yılında Jove Español

1 Temmuz 2013 yılında Hércules CF B

1 Temmuz 2014 yılında Hércules CF

9 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2016 yılında Pattaya United

18 Haziran 2016 yılında PTT Rayong

30 Kasım 2016 yılında Pattaya Utd.

21 Şubat 2017 yılında Dalkurd

29 Temmuz 2018 yılında Tractor Sazi

9 Mart 2020 yılında Sirius

23 Ağustos 2020 yılında Tractor

24 Ağustos 2020 yılında Sirius

26 Ocak 2023 yılında Foolad

Yukiya Sugita kimdir

Yukiya Sugita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yukiya Sugita şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kashiwa Reysol Yth (2009–2011), Sendai University (2011–2012)

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Yukiya Sugita nereli

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