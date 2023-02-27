Yukiyoshi Karashima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yukiyoshi Karashima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yukiyoshi Karashima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yukiyoshi Karashima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yukiyoshi Karashima 15 Ocak 1997 tarihinde Fukushima, Fukushima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 辛島 侑烈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yukiyoshi Karashima Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG consulting yapmaktadır. Yukiyoshi Karashima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yukiyoshi Karashima'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yukiyoshi Karashima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yukiyoshi Karashima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yukiyoshi Karashima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yukiyoshi Karashima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Biwako Seikei

1 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında FC Hürth

1 Eylül 2020 yılında Dinamo Riga

24 Şubat 2021 yılında Hegelmann

7 Ocak 2023 yılında Zalgiris

Yukiyoshi Karashima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yukiyoshi Karashima şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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