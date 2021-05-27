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Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 9333.12

Meslek Adı : Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
 
Meslek Alt Ana Grubu : Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler), işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine  mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü mesleği için “8342.27” kod olarak kullanılır iken Akupunktur Uzmanı mesleği için “2230.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre

Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler) Meslek Kodu “9333.12” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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