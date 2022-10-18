Yüklü miktarda ceza ödememek için dikkat! Sürücü belgelerini değiştirmek için son haftalar! Eski tip ehliyetler 1 Ocak 2023'te geçersiz sayılacak

Ocak 2016'da gelen yeni tip sürücü belgesi düzenlemesiyle ilgili son uyarılar. Eski tip sürücü belgeleri, bu yılın sonunda geçersiz sayılacak.

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Yüklü miktarda ceza ödememek için dikkat! Sürücü belgelerini değiştirmek için son haftalar! Eski tip ehliyetler 1 Ocak 2023'te geçersiz sayılacak

Türkiye'ye 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla gelen yeni tip sürücü belgeleri için 31 Aralık 2022'ye kadar değiştirilmesi gerektiğine dair müddet verilmişti. Buna göre bu yılın sonunda halen eski tip sürücü belgelerini kullanan vatandaşların ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Yüklü miktarda ceza ödememek için dikkat! Sürücü belgelerini değiştirmek için son haftalar! Eski tip ehliyetler 1 Ocak 2023'te geçersiz sayılacak

PARA CEZASI UYGULANACAK

Sürücü belgelerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeyen, araç kullanırken trafik kontrollerinde eski tip ehliyetleriyle yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak.

2016 yılından önce aldıkları sürücü belgelerini yenileriyle değiştirmek isteyen vatandaşlar, ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden değişim yapabilecek. Yılın son haftalarında yoğunluk yaşanması muhtemel olduğu için randevuların erkenden alıp işlemlerin bir an önce başlatılması tavsiye ediliyor.

Yüklü miktarda ceza ödememek için dikkat! Sürücü belgelerini değiştirmek için son haftalar! Eski tip ehliyetler 1 Ocak 2023'te geçersiz sayılacak

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