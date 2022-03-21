Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi Tanımı;

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Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi Maaşları

Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3135.11

Meslek Adı :

Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Üretim İşlem Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, çalışan, sinter üretimi için gerekli olan demir cevherlerinin harmanlama tesisinde hazırlanması, sinter tesisine nakli ile kok tozu ve kireçtaşı gibi hammaddelerin kırma-eleme işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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