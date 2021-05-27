Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3135.11

Meslek Adı : Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Metal Üretim İşlem Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, çalışan, sinter üretimi için gerekli olan demir cevherlerinin harmanlama tesisinde hazırlanması, sinter tesisine nakli ile kok tozu ve kireçtaşı gibi hammaddelerin kırma-eleme işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.91” kod olarak kullanılır iken Akustik Tecritçisi mesleği için “7124.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Yüksek Fırın Hammadde Hazırlama İşçisi Meslek Kodu “3135.11” olarak belirlenmiştir.

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