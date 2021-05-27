Yüksek Fırın Hammadde Hazırlamacısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3135.12

Meslek Adı : Yüksek Fırın Hammadde Hazırlamacısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Metal Üretim İşlem Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, çalışan, sinter üretimi için gerekli olan demir cevherlerinin harmanlama işlemlerinin yapılması, harmanlanmış cevherlerin sinter tesisine nakli ile üretim için gerekli olan kok tozu ve kireçtaşı gibi hammaddelerin hazırlanması işlemlerini takip eden; amirinden aldığı talimatlar çerçevesinde sinter tesisinin randımanlı bir şekilde çalışmasını kontrol ve kumanda eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüksek Fırın Hammadde Hazırlamacısı: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Yüksek Fırın Hammadde Hazırlamacısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı) mesleği için “6210.02” kod olarak kullanılır iken Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi mesleği için “7412.27” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Yüksek Fırın Hammadde Hazırlamacısı Meslek Kodu “3135.12” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın