Yüksek Fırın İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yüksek Fırın İşçisi görev tanımı nedir, Yüksek Fırın İşçisi ne iş yapar, Yüksek Fırın İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüksek Fırın İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüksek Fırın İşçisi Tanımı;

__

Yüksek Fırın İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüksek Fırın İşçisi Maaşları

Yüksek Fırın İşçisi maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Yüksek Fırın İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüksek Fırın İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.79

Meslek Adı :

Yüksek Fırın İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, yüksek fırından sıcak metal alınabilmesi için döküm deliğini matkap ile açan, sıvı ham metal akışı sırasındaki işlemleri yürüten ve dökümden hava geldikten sonra çamur tabancası (topu) vasıtasıyla deliği sağlıklı şekilde kapatan kişidir. Dökümden sonra cüruf ve metal kanallarını temizler, bozulan kanalları yeni döküm için hazırlar. Yoğunluk farkıyla ayrılan cüruf ve sıvı metalin karışmaması ve kanallardan taşmamasını sağlar.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüksek Fırın İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

: a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan alanını düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Döküme hazırlık yapmak

g) Metal ve cüruf kanallarını sıvı ham demiri almaya hazırlamak

h) Çamur tabancasını (topu) hazırlamak

i) Döküm deliği matkabını hazırlamak

j) Döküm deliği matkabını çalıştırmak

k) Sıvı ham metal akışı esnasındaki işlemleri yürütmek

l) Metali potaya akıtmak

m) Cürufu potaya akıtarak granüle etmek

n) Sıvı ham demir numunesi almak

o) Cüruf numunesi almak

p) Sıvı metal sıcaklığını ölçmek

q) Sıvı ham metal akış deliğini kapatmak

r) Kapatma sonrası işlemleri yapmak

s) Ana metal kanalı hazırlamak

t) Tali kanalları hazırlamak

u) Soğutucuyu ve tüyeri değiştirmek

v) Ara ve büyük soğutucu değiştirmek

w) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?