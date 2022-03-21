Yüksek Fırın Kumanda Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yüksek Fırın Kumanda Operatörü görev tanımı nedir, Yüksek Fırın Kumanda Operatörü ne iş yapar, Yüksek Fırın Kumanda Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüksek Fırın Kumanda Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüksek Fırın Kumanda Operatörü Tanımı;

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Yüksek Fırın Kumanda Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüksek Fırın Kumanda Operatörü Maaşları

Yüksek Fırın Kumanda Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yüksek Fırın Kumanda Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüksek Fırın Kumanda Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3135.01

Meslek Adı :

Yüksek Fırın Kumanda Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Üretim İşlem Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak çalışan, yüksek fırında üretimin gerçekleşmesi için tüm süreci kontrol odasından takip eden ve fırının sürekli ve verimli çalışmasını sağlayan nitelikli kişidir. Şarj harmanının fırına yüklenmesinden, sürekli şarjın yapılmasından, planlı ya da plansız yapılan duruşların organize edilmesinden, duruş işleminin bizzat yürütülmesinden, duruş bitiminde gerekli güvenliği sağlayıp fırının tekrar çalıştırılmasından, fırının açılıp kapanmasından sorumludur.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüksek Fırın Kumanda Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan alanını düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Döküm işlemlerinin yapılmasını sağlamak

g) Döküm açma-kapama işlemlerini yapmak

h) Yüksek fırın sobalarının işletmede tutulmasını sağlamak

i) Yüksek fırın sobalarını ısıtmak

j) Sobayı fırın devresine almak

k) Şarj sisteminin işletilmesini sağlamak

l) Şarjı fırına almak

m) Şarjı durdurmak

n) Yüksek fırını işletmek

o) Yüksek fırını durdurmak

p) Yüksek fırını çalıştırmak

q) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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