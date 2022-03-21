Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme) Tanımı;

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Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme) Maaşları

Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3135.10

Meslek Adı :

Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Üretim İşlem Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yüksek fırınlarda elde edilen demirli veya demirsiz metali depolayan bir mikser tesisini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yüksek fırından gelen erimiş metal dolu potanın üzerindeki cürufu almak ve vinç işçisine işaret vererek dolu potayı mikserin sarnıcına boşalttırmak,

b) Aynı işlemi tekrarlayarak mikser sarnıcının erimiş metal ile dolmasını temin etmek,

c) Aldığı işaretlere göre yada belirli zamanlarda hareket mekanizmasını çalıştırarak ilgili ocaklara mikserde depolanan erimiş metalden göndermek,

d) Zaman zaman mikserde bulunan erimiş metalden numuneler almak ve analizler yapılması için ilgili kısımlara göndermek,

e) Analiz neticelerini, mikserde bulunan erimiş metal miktarını ve bu metalin hangi yüksek fırından geldiğini ve hangi ocağa ne miktarda erimiş metal gönderildiğini kayıt etmek,

f) Tesisin gaz ve hava ayarını düzenlemek,

g) Isıyı sık sık kontrol etmek,

h) Sarnıçlardaki erimiş metal miktarını işlemin akışına göre ayarlamak,

i) Belirli zamanlarda erimiş metal içine kireç ve dolomit tozu atarak metalin bazikliğini temin etmek,

j) Metal yolluklarını ve potalardaki kalıntıları temizlemek,

k) Tıkanan gaz borularını yerlerinden sökerek tıkanıklıkları şiş yardımıyla gidermek,

l) Mikserde meydana gelen arızaların tamir edilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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