Yüksek gelen elektrik faturalarına son! Eğer bunları yaparsanız elektrik faturanız daha az gelecek! İşte püf noktaları... Yaz aylarında elektik fiyatlarına gelen zammın ardından faturaların daha yüksek gelmemesi için birtakım tedbirler almak gerekiyor. Bizlerde sizler için elektrik faturanızın yaz aylarında daha az gelmesi için önerilerde bulunduk. İşte cebinizi rahatlatacak öneriler...

1 8 Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, 1 Temmuz'dan itibaren elektrik yüzde 15 yapıldığını açıkladı. Yaz aylarına denk gelen zam vatandaşları etkiledi.