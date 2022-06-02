Yüksek gelen elektrik faturası Mustafa Sarıgül'ü kızdırdı! Elektrik sayacına yumruk attı! " Elektrik sayacını tokatlamamıştı, onu da yaptı "

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan siyasi isimler arasında dikkat çeken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, genç neslin çokça kullandığı TikTok platformu üzerinden paylaşım yapmayı sürdürüyor.

"YA SAYAÇ YA DA BENİM GÖZLER BOZUK"

Son olarak bir elektrik faturası elindeyken videosunu paylaşan Sarıgül, elektrik faturasının yüksek gelmesine sinirlenerek," Ya sayaç bozuk, ya da benim gözlerim bozuk. 3 ay önce gelen fatura 144 TL, şuanda gelen fatura 310 lira kardeşim." dedi.

BİRÇOK CİSİME VURMUŞTU

Sarıgül'ün söz konusu videoda, sayaca yumruk atması ise dikkat çekti. Öte yandan Sarıgül, geçmişte yayımladığı videolarda sıvı yağ, mutfak tüpü, kola gibi cisimlere vurması ile dikkat çekmişti.

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