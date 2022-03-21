Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı Tanımı;

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Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı Maaşları

Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.28

Meslek Adı :

Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş organizasyonu yapan ve uygulayan, seçilen malzemelerin montaj talimatlarına uygunluğunu kontrol eden, montaja göre takım ve aletleri seçen, montaj için uygun ortam hazırlayan, başlık ve ek elemanının kablolarını hazırlayan, kablolara sıkı geçmeli soğuk büzüşmeli başlığı, geçmeli tip başlığı, vidalı ve branşman tip başlığı, RMU ve trafo başlığı, ısı büzüşmeli başlığı, ısı büzüşmeli eki, reçine dolgu eki, soğuk büzüşmeli eki yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Malzemenin uygunluğunu kontrol etmek

e) Bağlantı elemanlarını kontrol etmek

f) Kablo kesme, soyma ve sıkma aparatı temin etmek

g) Kablonun yarı iletken tabakasını soyma aparatını temin etmek

h) Kablo yüzey pürüzlerini giderecek aparatı temin etmek

i) Montaj için uygun ortam hazırlamak

j) Çalışılan bölgede enerjinin kesilmesini sağlamak

k) Çalışılan hatta tekrar enerji verilmesini engelleyecek tedbirler almak

l) Hattın güvenlik tedbirlerinin alındığından emin olmak

m) Çalışılan bölgeye yetkisiz kişilerin girmesinin engellenmesi için tedbirler almak

n) Ek mufu çukuru açtırmak

o) Çalışma bittikten sonra kablodaki (hattaki) topraklamaların kaldırılmasını sağlamak

p) Başlık ve ek elemanı için kabloyu/kabloları hazırlamak

q) Kablolara sıkı geçmeli ve soğuk büzüşmeli başlık yapmak

r) Başlığı yapılan kabloyu yerine bağlamak ve başlığı kablo üzerine büzüştürmek

s) Geçmeli tip başlık yapmak

t) Vidalı ve branşman tip başlık yapmak

u) RMU ve trafo başlığı yapmak

v) Isı büzüşmeli başlık ve ek yapmak

w) Reçine dolgulu ek yapmak

x) Soğuk büzüşmeli ek yapmak

y) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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