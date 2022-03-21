Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni görev tanımı nedir, Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni ne iş yapar, Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni Tanımı;

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Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni Maaşları

Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.14

Meslek Adı :

Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrik-elektronik alanında yüksek gerilim tesislerinin, iletim, dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumu bakım onarımı ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrik enerji üretim ve şalt saha donanımlarını seçmek,

b) Direkler ve donanımlarının montajını yapmak,

c) İzolatör ve koruma elemanlarının montajını yapmak,

d) Havai hat iletkenlerinin montaj ve bağlantılarını yapmak,

e) Yeraltı hat kablolarını çekmek ve bağlantılarını yapmak,

f) Yüksek gerilim kumanda elemanlarının montaj ve bağlantılarını yapmak,

g) Koruma sistem montaj ve bağlantılarını yapmak,

h) Proje ve şemaları okumak, çizmek,

i) Ölçü trafoları montaj ve bağlantılarını yapmak.

j) YG tesislerinde iş ve güç ölçmek,

k) Ölçüm pano montaj ve bağlantılarını yapmak,

l) AG dağıtım pano montaj ve bağlantılarını yapmak,

m) Kompanzasyon sistem tasarımı ve hesaplamalarını yapmak,

n) Kompanzasyon pano montaj ve bağlantılarını yapmak,

o) Güç trafoları yapı özelliklerini seçmek,

p) Dağıtım güç trafoları montaj ve bağlantılarını yapmak,

q) Kısa devre ve toprak kaçağı koruma role montaj ve bağlantılarını yapmak,

r) Aşırı akım, ısı, bucholz koruma, role montaj ve bağlantılarını yapmak,

s) DA kaynak ve motor bağlantılarını yapmak,

t) OG modüler giriş hücresi yerine montaj ve bağlantılarını yapmak,

u) OG modüler ölçüm hücresi yerine montaj ve bağlantılarını yapmak

, v) OG modüler çıkış hücresi yerine montaj ve bağlantılarını yapmak,

w) Dağıtım trafo merkezi bakımını yapmak,

x) Direkler, hatlar ve panoların bakımını yapmak,

y) YG tesislerinde arızaları giderme,

z) Kuranportör ve ağ sistemlerinin özelliklerini seçmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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