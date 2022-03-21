Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Tanımı;

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Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Maaşları

Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.29

Meslek Adı :

Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan, test öncesi hazırlıklar ile birlikte yüksek gerilim cihazlarının birbirinden yalıtılmış kısımlarının yalıtım testini, internturn testini, indükleme testini, yağ yalıtım testini ve meger testini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

e) Test öncesi hazırlık yapmak

f) Cihazı/numuneyi test ortamına taşımak ve teste hazırlamak

g) Testte kullanılacak değerleri ve aletleri tespit etmek

h) Koruma önlemlerini kontrol etmek

i) Ölçü aletlerinin kalibrasyon/anlık kalibrasyon kontrolünü yapmak

j) Yüksek gerilim cihazlarının birbirinden yalıtılmış kısımlarının yalıtım testini yapmak

k) Test için bağlantı yapmak Cihaza gerilim vermek

l) Sarımlar arası yalıtım (internturn) testini yapmak

m) Test ortamını ve sargıları teste hazırlamak ve testi gerçekleştirmek

n) İndükleme testini (YG trafolarının özel yalıtım testi) yapmak

o) Yağ yalıtım testini yapmak

p) Cihaz içinden yağ numunesini almak

q) Yağ numunesinin test cihazına yerleştirilmesini sağlamak

r) Testin güvenliğini sağlamak ve testi yapmak

s) Yalıtım (Meger) testi yapmak

t) Test edilecek cihazın bağlantılarını yapmak

u) Testi sonlandırmak ve raporlamak

v) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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