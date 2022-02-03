Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu Maaşları

Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 6450_TL'dir. En düşük Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu maaşı 5150_TL, En yüksek ise 7750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.30

Meslek Adı :

Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş organizasyonu yapan ve uygulayan, test öncesi hazırlıklar ile birlikte talepleri değerlendiren, YG yalıtımı testini, darbe gerilimleri testini, kısmi boşalma testini, kısa devre akımı testini, güç katsayısı testini, transformatörlerde oran ve açı hatalarını belirleme testini yapan ve bu testleri sonlandıran, yüksek gerilim cihazlarının birbirinden yalıtılmış kısımlarının yalıtımının, internturn, indükleme, yağ yalıtımı ve meger testlerinin yapılmasında birinci derecede sorumlu olan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Müşteriden gelen test isteğini almak

e) Cihazı teslim almak

f) Test öncesi hazırlık yapmak

g) Numune almak

h) Test için değerlendirme yapmak

i) Test edilecek cihazın yapılmış bağlantılarını ve koruma önlemlerini kontrol etmek

j) Test ortamını hazırlamak

k) Ölçü aletlerinin kalibrasyon/anlık kalibrasyon kontrolünü yapmak

l) YG yalıtım testini yapmak

m) Cihaza gerilim vermek ve doğrulama testini yapmak

n) Cihaza darbe gerilimleri (DG) vermek

o) Cihaza verilecek gerilimi belirlemek ve gerilim vermek p) Kısa devre akım testi yapmak

q) Cihaza kısa devre kalibrasyon akımını uygulamak

r) Cihaza kısa devre akımını uygulamak ve doğrulama testi yapmak

s) Güç katsayısı (Tangent delta) testi yapmak

t) Transformatörler de oran ve açı hatalarını belirlemek

u) Gerilim transformatörlerinde oran ve açı hatalarını belirlemek

v) Dağıtım ve güç transformatörlerinde dönüştürme oran hatalarını belirlemek

w) Testi sonlandırmak ve raporlamak

x) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

Güncel Meslek : EVET

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