Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı Tanımı;

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Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı Maaşları

Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.09

Meslek Adı :

Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yüksek Gerilim Trafo Merkezi Işletme Elemanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, trafo merkezindeki teçhizatı kontrol etme, işletme deüerlerini kaydetme, güç aktarım ve dağıtımının gerektirdiği manevraları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yüksek Gerilim Trafo Merkezi Işletme Elemanı,işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Trafo merkezindeki telsizleri ve kuranportörleri, telefon ve faksı, ölçü aletlerini, güç trafolarının fan soğutma pompaları ve teneffüs cihazlarını kontrol etmek

b) Hava kompresörlerini, röleleri ve senkronoskop cihazını kontrol etmek, c) Aküleri, yangın söndürme aletlerini ve aydınlatma sistemini kontrol etmek,

d) Trafolardaki yağ seviyelerini ve yağ kaçağını kontrol etmek,

e) Trafo merkezinde bulunan ölçü aletlerinin değerlerini kaydetmek,

f) Kesicilerin gaz, hava ve hidrolik basınçlarını kaydetmek,

g) Güç trafosu üzerindeki sıcaklık değerini, kademe değiştirici sayı değerini ve ortamın sıcaklığını kaydetmek,

h) Akü ölçümlerini kaydetmek,

i) Güç aktarım ve Dağıtımının arızasını kaydetmek, sesli alarmı susturmak, ışıklı arıza sinyallerini silmek,

j) Devre kesicisini uzaktan açmak / kapamak,

k) Ayırıcıyı açarak veya kapayarak manevralar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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