Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi ne iş yapar, Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi Tanımı;

Genel nezaret altında, verilen talimat ve resimlere göre yüksek gerilim transformatörleri ile büyük güçlü özel transformatörlerin sargı-çekirdek ve uç bağlantı montajlarını yapan kişidir.

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi Maaşları

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 4.350 - TL’dir. En düşük Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi (İmalat), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen talimat ve resimlere göre yüksek gerilim transformatörleri ile büyük güçlü özel transformatörlerin sargı-çekirdek ve uç bağlantı montajlarını yapmak,

b) Montaj sırasında gerekli kaynak, ölçü kontrolü ve ayar işlerini yapmak,

c) Transformatörün yalıtımını yapmak,

d) Transformatörün baskılama işinin yapılmasını ve kazana konulmasını sağlamak,

e) Trafonun aksesuarlarını takmak ve teste hazır hale getirmek,

f) Aktif kısmın kurutma fırınına yüklenmesi ve kurutmadan sonra fırından çıkarılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 8212.14 olarak belirlenmiştir



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