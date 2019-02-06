Yüksek gıda fiyatları için 5 ilde hal denetimi başlatıldı

Yüksek sebze meyve fiyatlarını araştırmak için Ticaret Bakanlığı Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı hal denetimi gerçekleştirdi. Başta marketler, pazar yerleri ve toptancılar olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerine başlandı.

HAL DENETİMİ HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILDI?

Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmediği halde bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri belirlemek amacıyla Türkiye genelinde birçok ilde denetimlerini etkinlikle sürdüren Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, ticaret müfettişleriyle il ticaret müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı.

Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor.

Ticaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti.

TİCARET BAKANLIĞI NERELERDE DENETİM YAPACAK?

Bakanlık başta marketler, pazar yerleri ve toptancı olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde bir çok ilde denetimlerine etkin bir şekilde devam ederken, bu kapsamda Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.



SEBZE MEYVE FİYATLARI DENETİMİNİ KİMLER YAPIYOR?

Ticaret Müfettişleri ile İl Ticaret Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı. Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor. Öte yandanTicaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti.