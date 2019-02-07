Yüksek gıda fiyatları için yapılacakları Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanı açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışa yönelik önümüzdeki haftadan itibaren gerekli aksiyonun alınacağını ve aracı sayısının azaltılacağını söyledi.

A+ A-