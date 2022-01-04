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Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 YHT fiyatlarına zam mı geldi?

2022 senesine zamlarla giriş yaptık. En son köprü ve otoyolda zam gelmişti. Ardından Yüksek Hızlı Tren bilet ücretlerine de zam yapıldı. Peki, Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 YHT fiyatlarına zam mı geldi? İşte detaylar...

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 YHT fiyatlarına zam mı geldi?

2021 senesinin son günleri de dahil olmak üzere 2022 senesini zamlarla karşıladık. Zamlar öncelikle elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt ve otoyol gibi önemli alanlarda gerçekleşti. Bunlara son olarak Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları eklendi. Yüksek Hızlı Trenler birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Özellikle İstanbul-Ankara hattı büyük talep görmekte. Bu bağlamda, Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 YHT fiyatlarına zam mı geldi? Detaylar haberimizde...

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 YHT fiyatlarına zam mı geldi?

2022 YHT FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

TCDD, Yüksek Hızlı Tren seferlerine 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında zam gerçekleştirdi. 

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 YHT fiyatlarına zam mı geldi?

YHT ANKARA-İSTANBUL BİLET FİYATI NE KADAR OLDU?

Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında 98.5 lira olan bilet fiyatı 118.5 liraya yükselirken, gidiş-dönüş fiyatı ise 202 lira oldu. 

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 YHT fiyatlarına zam mı geldi?

YHT KONYA-ANKARA BİLET FİYATI NE KADAR OLDU?

Konya-Ankara arasındaki hızlı tren bilet fiyatı 45 liradan 53.5 liraya çıkarılırken, gidiş-dönüş toplam ücreti 90 lira oldu.

Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti ise 118 liradan 143 liraya yükseltildi. Konya-Ankara arası sefer yüzde 16 zamlanırken, Konya-İstanbul arası sefer de yüzde 21 zamlanmış oldu.

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 YHT fiyatlarına zam mı geldi?

YÜKSEK HIZLI TREN BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Eskişehir-Ankara arasındaki YHT bileti  43.5 lira iken  52.5 liraya çıkarıldı. Gidiş-dönüş biletleri ise 74 liradan 90 liraya çıkarıldı. Genç tarife ücreti de 37 liradan 45 liraya yükseltildi.

Eskişehir-İstanbul arasında 64 lira olan bilet fiyatı 77 liraya yükselirken, gidiş-dönüş fiyatı da 109 liradan 131 liraya çıkarıldı. Aynı seferde genç tarife ücreti ise 54.5 lira iken 65.5 lira olarak belirlendi.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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